Na triestige Europese tweedaagse voor Belgische teams: vooral achterom kijken inzake het rechtstreekse CL-ticket

Het werd een triestige tweedaagse voor de Belgische teams in Europa. Voor het rechtstreekse Champions League-ticket hoeven we als competitie nog niet te vrezen, al is het toch vooral achterom kijken.

Met Union dat nog niet in actie hoefde te komen, is het bilan van de Belgische ploegen die de voorbije dagen Europees speelden duidelijk: nul doelpunten gemaakt, drie nederlagen. Club Brugge miste scherpte in beide zones van de waarheid in het Champions League-duel met Benfica (0-2). Anderlecht en Gent verloren dan weer met 1-0 in de Conference League bij respectievelijk Ludogorets en Qarabag.

Uiteraard ook geen goede zaak voor de Belgische coëfficiënt. Gelukkig kan ons land zich op dat vlak al iets permitteren, na eerdere goede prestaties in Europa dit seizoen. Zo werden Servië, Oostenrijk en Schotland voorbijgestoken op de ranking en klom België naar de achtste stek.

Oostenrijk dichter geslopen

Aangezien een top 10 goed is voor een rechtstreeks Champions League-ticket, hoeven we niet meteen te vrezen om dat kwijt te geraken. Door de uitslagen van de voorbije dagen zag het wel Portugal, de nummer 7, verder uitlopen. Dat heeft nu 54 216 punten op, België heeft er 38 600. Nummer 9 Schotland heeft er 36 400 en Oostenrijk als tiende 34 000. Oostenrijk is wel dichter gekomen door de zege van Salzburg tegen Roma.