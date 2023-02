Vijfde in de rangschikking sinds WK-break: "Niet voor iedereen weggelegd"

KV Kortrijk voerde met de komst van Bernd Storck een tweede trainerswissel door en die heeft duidelijk opgebracht.

In de heenronde pakte KV Kortrijk 12 op 51. Een schande, zo oordeelt doelman Tom Vandenberghe. Ondertussen schrijft de ploeg van Storck een ander verhaal. “Een supporter stuurde mij de rangschikking sinds de WK-break en daarin staan we vijfde”, zegt Vandenberghe op kw.be.

“Onze ploeg was te laks, er zat veel te weinig mentaliteit in. Het zijn allemaal goeie voetballers, maar ik weet niet of ze van een degradatie van Kortrijk wakker zouden liggen. De nieuwe coach koos voor een ander systeem en vooral voor mentaliteit. Ga je niet mee in zijn verhaal, dan stopt het voor jou.”

Kortrijk is ondertussen een andere ploeg. “Het is geen cadeau meer om tegen ons te spelen. We trainen zwaar en als je in de fysieke testen niet boven een bepaalde waarde geraakt, maak je geen kans. Dit voetbal, met druk zetten en vooruit verdedigen, is niet voor iedereen weggelegd.”