Defour ziet KVM in extremis naast stuntzege pakken: "Bij 2-2 alsof er vijftien man in mijn hoofd zat, dan sla je tilt"

Steven Defour en KVM hadden ei zo na een fraaie stunt beet. Ware het niet dat Genk vrijdag nog 2-2 maakte op de valreep.

"Voor de wedstrijd had ik hier voor getekend. Als je het wedstrijdverloop ziet, moet je ontgoocheld zijn", redeneerde de trainer van Malinwa. "Het was wel een KV Mechelen dat ik heel graag zie. Er was kwaliteit in balbezit en in balverlies. Ook als we het moeilijker hadden, deden we ons werk en bleven we rustig. Er waren ook omschakelmomenten."

Plan uitgevoerd

Veel om positief over te zijn dus. "De spelers hebben perfect uitgevoerd wat ik gevraagd had, alleen loopt het op twee momentjes mis. Eén keer op een inworp en één keer op een vrije trap waarna we niet genoeg rond ons kijken bij de tweede bal. Zo geef je de wedstrijd nog uit handen."

Dat wekte op dat moment uiteraard enige frustratie op. Zijn jas moest eraan geloven. "Wat er door mijn hoofd ging bij de 2-2? Het is alsof er vijftien man in mijn hoofd zat. Als je op tien seconden van het einde nog een goal binnenkrijgt, dan sla je tilt. Het is part of football, die dingen gebeuren. Alleen wil ik ze niet bij mijn ploeg zien."

Dit elke week brengen

"De spelers mogen fier zijn op hun prestatie, maar moeten dit elke week kunnen opbrengen", heeft Defour nog een duidelijke boodschap voor zijn groep. "Als je ziet hoe deze ploeg thuis speelt, moet je je weinig zorgen maken. Als je ziet hoe deze ploeg op verplaatsing speelt, zit het heel anders. We brengen nu weer heel veel kwaliteit en dan vraag je af hoe we in godsnaam vorige week punten hebben kunnen laten liggen."