Harde kern van Anderlecht trekt niet naar gesprek met Marc Coucke

Maandag organiseert Anderlecht een nieuw gesprek met enkele geledingen van de supporters.

Eigenaar Marc Coucke, voorzitter Wouter Vandenhaute en CEO Sports Jesper Fredberg zullen maandag de supporters te woord staan.

Het gaat om 32 supporters die uitgenodigd zijn om met het drietal een gesprek te hebben over de club. Of de harde kern officieel uitgenodigd is, is niet duidelijk.

Het Nieuwsblad meldt alvast dat ze voorlopig niet ingaan op het gesprek. Ze willen dat Vandenhaute opstapt en Coucke de club te koop zet.