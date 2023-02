Massimo Bruno kijkt ex-club Anderlecht in de ogen: "Kindermans begeleidde me uitstekend, inmiddels veel veranderd"

Voor Massimo Bruno wacht een ontmoeting met ex-club Anderlecht. Jean Kindermans begeleidde hem in de jeugd richting een plek in de A-kern en dat kwam er uiteindelijk later van tijdens nog twee passages bij paars-wit.

Op de site van zijn huidige werkgever KV Kortrijk heeft Massimo Bruno het over de band met Anderlecht. "Zoveel contacten met de mensen van toen bij Anderlecht heb ik niet. Ik ken vooral Jean Kindermans die me bij de jeugd zoals zovele anderen uitstekend begeleidde op weg naar een profcarrière. Daar is inmiddels veel veranderd."

Je weet dat Anderlecht wel weer terugkomt

Het is Bruno uiteraard ook niet ontgaan dat Anderlecht op zijn zachtst gezegd woelige jaren kent. Al hebben de Brusselaars in de competitie ondertussen wel al vier matchen op rij niet verloren. "Elke club kent hoogten en laagten. Je weet dat Anderlecht wel weer terugkomt."

Zondag is het KVK - Anderlecht. "Hier thuis kunnen we iedereen aan. We wonnen al van Antwerp en Genk en de zege op Standard gaf een boost. Bovendien speelden ze donderdagavond nog in Bulgarije. Maar dat ritme zijn ze gewoon. Toch geloof ik er in."