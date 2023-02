Butez gaat voor straffe statistiek in de resterende wedstrijden: "We maken er een doel van"

Jean Butez had tegen Eupen amper werk. Het resulteerde in zijn 14de clean sheet in 26 wedstrijden in de competitie. Da's al straf, maar hij wil het nog straffer maken.

Butez heeft wel een solide verdediging en heeft de laatste wedstrijden amper werk gehad. "Het is geen dagelijks onderwerp in de kleedkamer, maar iedere wedstrijd maken we er wel een doel van. Ik leg mezelf geen limiet op, maar afklokken op 25 - over alle competities heen - zou mooi zijn", aldus het sluitstuk van The Great Old in GvA.

Over alle competities heen zit Butez nu al aan negentien. Volgende week moet hij het wel doen zonder de geschorsten Toby Alderweireld en Ritchie De Laet voor zich. "Twee schorsingen tegelijk in de verdediging is vrij uniek. Het wordt aanpassen, zonder Ritchie De Laet en Alderweireld. Toby speelde al elke minuut in de competitie. Hij is de onbetwiste leider en onze kapitein."