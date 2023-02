Belang volgend duel helemaal doorgedrongen bij Essevee vanwege een dubbele reden: "Het moet gewoon beter"

Het belang van het volgende duel voor Essevee, tevens de opener van het voetbalweekend, kan niet genoeg benadrukt worden. Mbaye Leye is zich daar ook van bewust.

Op de site van Zulte Waregem heeft Mbaye Leye nog eens terug-en vooruitgeblikt. Zijn ploeg heeft het zich de voorbije weken niet gemakkelijk gemaakt, onder meer door wegens concentratieverlies een voorsprong uit handen te geven op het veld van Seraing. "Het moet gewoon beter", stelt Leye onomwonden.

Het is cruciaal om vrijdagavond tegen Kortrijk aan de Gaverbeek wel de volle buit te pakken. "Ten eerste omdat we de punten nodig hebben om op te schuiven in het klassement. Ten tweede is een derby altijd speciaal, zowel voor ons als voor de supporters."

Fans iets teruggeven

KV Kortrijk zal zich uiteraard ook niet zomaar naar de slachtbank laten leiden. "Het is een team met veel kwaliteit op het middenveld en in de aanval. Ze hebben enkele spelers die snel kunnen omschakelen en zo het verschil kunnen maken." De thuissupporters zullen echter een overwinning verwachten. "Ze blijven ons steunen in deze moeilijke periode en we willen hen graag iets teruggeven."