Cercle nog altijd bijzonder fier op glansprestatie in de derby tegen Club Brugge: "Ik had het de supporters beloofd"

Een nieuw voetbalweekend staat voor de deur, maar bij Cercle rakelen ze graag op hoe ze Club op de vorige speeldag tot het absolute uiterste dwongen.

De Brugse stadsderby eindigde op een gelijkspel (2-2), maar Cercle speelde met een groot hart en was in grote delen van de wedstrijd veruit de betere ploeg. Bovendien kwam het twee keer terug na een achterstand. Zo was Cercle toch een klein beetje de morele winnaar.

© photonews

Het blijft dus een wedstrijd waar ze bij de Vereniging met veel fierheid naar terugkijken. "We leverden een goede, sterke prestatie. We hebben alles geprobeerd om de drie punten te behalen. Zelfs toen we op achterstand stonden, zat de spirit nog goed", looft trainer Miron Muslic de veerkracht van zijn spelers.

Coach Miron Muslic aan het woord voor #EUPCER . 🟢⚫️ #levecercle Cercle Brugge (@cercleofficial) February 24, 2023

"Ik had het onze supporters vooraf beloofd dat we alles gingen riskeren. Tot het laatste fluitsignaal zijn de jongens die belofte nagekomen. Ik ben blij met die prestatie en nu richten we ons op Eupen, onze volgende tegenstander." Cercle Brugge gaat zaterdagavond op bezoek naar de Kehrweg, in de hoop daar een resultaat te halen waar het mee in de top acht kan blijven.