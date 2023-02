Van opvallende carrièrestap gesproken! Ex-trainer KV Mechelen, Standard en Lokeren is nieuwe bondscoach China

Opvallende carrièrestappen zijn ook in het trainersbestaan mogelijk. Bij KV Mechelen, Standard en Lokeren mochten ze al ervaren hoe Aleksandar Janković het trainerschap invult. Nu gaat hij dat elders doen.

Aleksandar Janković vertoefde geruime tijd in het Belgische voetbal. Eerst via twee passages als assistent-coach bij Lokeren. Bij zijn derde passage nam hij de rol van T1 op zich op Daknam in 2009. Van 2014 tot 2016 was Janković dan weer trainer van KV Mechelen. Standard plukte hem daar weg en nadien keerde de Serviër nog eens terug naar Malinwa.

Van jeugdploegen naar hoofdmacht

Het verhaal in Mechelen eindigde voor de inmiddels 50-jarige trainer in januari 2018. In het najaar van 2018 volgde al een verhuis naar China. Janković trainde daar de nationale jeugdploegen, van de U19 tot en met de U23. Nu is hij aangesteld als de nieuwe bondscoach van het eerste elftal van China.

Van 2010 tot en met 2014 coachte Janko reeds het Servische beloftenelftal. Nu is het dus de eerste keer dat hij het echt mag proberen waarmaken als bondscoach. China had zich niet weten te plaatsen voor het voorbije WK in Qatar.