Trein eindelijk vertrokken bij Anderlecht? Imke Courtois geeft haar mening

Anderlecht boekte een deugddoende kwalificatie in de Conference League.

RSC Anderlecht lijkt te herleven. De voorbije matchen werden punten gepakt en de ploeg van trainer Brian Riemer gaat verder in Europa.

Toch is Imke Courtois nog niet overtuigd. “Om nu te zeggen dat Anderlecht nu écht vertrokken is…”, vertelt ze in De Zondag. “Pas als ze dit de volgende drie, vier matchen kunnen bevestigen zullen we kunnen zeggen: Ludogorets was het keerpunt.”

Courtois zag vooral dat de supporters weer opleven. “En verder gun ik vooral de fans die kwalificatie, het zal hen wat vertrouwen geven. Dat zag je ook aan de uitbundigheid waarmee de zege werd gevierd.”