Ontgoochelde Scott Parker vindt geen verklaring voor zware nederlaag tegen Oostende en zaait twijfel over toekomst

Na de zege tegen KAA Gent heeft Club Brugge alweer verloren. Tegen KV Oostende verloor Club met zware 3-0 cijfers.

Club Brugge had zijn vorige 11 matchen tegen KV Oostende gewonnen en trok dan ook met vertrouwen naar de kust. Maar Club verloor en pakt onder Scott Parker 12 op 30 in de competitie en kan onder meer Standard en Gent tot op één punt zien komen.

"In de eerste helft waren er vooral veel duels en dan kregen we een penalty tegen. We zitten in een situatie waarin we moeilijk voetballen, maar we wonnen ook te weinig duels in de eerste helft", zei Parker bij Eleven.

Geen verklaring voor nederlaag

Na de 2-0 overwinning tegen KAA Gent leek de trein vertrokken, maar Club was weer nergens tegen Oostende. "Ik heb geen verklaring voor dat enorme verschil. We moeten onszelf diep in vraag stellen hoe we zo kunnen presteren na de match in Gent"

"De verklaring? Dat weet ik ook niet... In de tweede helft ging het iets beter, maar we moeten analyseren waar het vanavond mis ging", zei de Engelsman. "Ik had deze 3-0 niet verwacht en niet zien aankomen en ik kan niet anders dan concluderen dat de resultaten niet goed genoeg zijn."

Nog coach in Lissabon?

"Dit is een uitdaging en gevecht voor mij, zoals ik er al veel gehad heb in mijn leven en in het voetbal. Ik wil de rug rechten. Als team moeten we nu samenblijven en hard werken om deze situatie om te draaien. Hoe we uit deze situatie komen, zal bepalen wie we zijn als ploeg en individuen", zei Parker nog.

Parker kreeg afsluitend ook nog de vraag of hij tegen Benfica nog trainer is. "Ik weet het niet zeker. Ik kan daar eigenlijk geen commentaar op geven. Ik kan enkel zeggen dat ik keihard zal werken en de ploeg zal voorbereiden voor de match tegen Benfica.