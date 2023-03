Dimitri de Condé blikt vooruit op Limburgse derby: "Wij hebben meer concurrenten dan enkel Sint-Truiden"

Dimitri de Condé, technisch directeur bij Racing Genk, weet hoe belangrijk de Limburgse derby van komende zondag is. Maar hij blikt ook terug op wat zijn team al gepresteerd heeft dit seizoen.

Racing Genk is onder Wouter Vrancken uitstekend bezig. En dat terwijl niemand dat vooraf had verwacht, ook De Condé niet. "We begonnen aan de competitie zonder Bongonda, Ito en Thorstvedt. Tijdens de winterstop is ook Paul (Onuachu, red.) vertrokken. Die vervang je in principe niet zomaar, maar wij zijn daar wel in geslaagd."

Maar ook coach Vrancken overtuigt. "Het succes zit hem in de duidelijkheid die Wouter Vrancken en zijn team aan de spelers hebben gegeven. Er is een duidelijk plan. Dat hoor je ook binnen de spelersgroep. Wouter heeft een klimaat van winnaars gecreëerd."

Derby tegen STVV

De Condé blikt ook vooruit op de derby van komende zondag tegen STVV. "Zij hebben maar twee wedstrijden op een seizoen waarop het echt moet. Wij hebben meer concurrenten dan enkel Sint-Truiden, wij moeten er elke week staan door de status van onze club. Maar het blijft uiteraard een belangrijke wedstrijd."

De Condé weet dat de derby leeft. "Je hoort dat ook bij onze supporters. De afgelopen weken klonken de gezangen al vanuit de tribunes. De spelers voelen dat ook wel. Dat mag je niet onderschatten."