Speler uit 1A bevestigt mogelijke transfer naar topclub : "Zij hebben contact opgenomen met mij"

In januari werd Boris Lambert van KAS Eupen gelinkt aan Standard. Nu vertelt hij over de interesse van een andere topclub.

Tijdens de wintermercato was te horen dat twee clubs uit de top zes van de klassering interesse hadden in Boris Lambert van KAS Eupen. Standard was een eerste naam die viel.

In een interview met La Capitale geeft Lambert nu zelf toe dat hij benaderd werd door Union SG. Dit weekend speelt hij met zijn huidige ploeg tegen zijn mogelijk nieuwe werkgever voor volgend seizoen. “Het is altijd leuk als een club als Union interesse in je heeft”, vertelt hij aan de Waalse krant. “Het was een opsteker voor mij.”

Probleem is wel dat hij nog een contract tot 2027 heeft in de Oostkantons. “In de zomer vertrekken bij Eupen? Het einde van het seizoen is voor mij misschien het juiste moment om een stap vooruit te zetten.”