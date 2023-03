Vincent Janssen krijgt de wind van voren in Nederland na zijn beslissing: "Ik vind het bijna kwalijk!"

Vincent Janssen maakte bekend dat hij niet meer wil opgeroepen worden voor Oranje. Hij wil zich meer concentreren op zijn persoonlijk leven en club. Dit wordt hem zeer kwalijk genomen in Nederland.

Rafael Van der Vaart is van mening dat je nooit mag bedanken voor het Nederlands elftal. "Ik ben op een gegeven moment ook van HSV naar Real Betis en naar FC Midtyjlland gegaan, maar ik heb nooit gedacht aan bedanken", zie Van der Vaart. "Stel je voor dat ze me morgen zouden oproepen, dan zou ik weer meedoen. Zo heb ik dat altijd ervaren. Je bedankt niet voor het Nederlands elftal."

Vorige week was dit ook al een gespreksonderwerp bij Studio Voetbal, nadat Luuk de Jong het einde van zijn interlandcarrière had aangekondigd. "Als Luuk de Jong en Vincent Janssen bedanken… Die hoeven voor mij niet eens te bedanken", bromde Van der Vaart. "Ik vind het bijna kwalijk, ik kan er best wel een beetje boos om worden. We lachen bijvoorbeeld allemaal om Wout Weghorst, hoe hij zich gedraagt bij het volkslied, maar hij zal in geen honderd jaar bedanken."