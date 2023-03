Riemer heeft wat te vertellen over de loting van de Conference League

RSC Anderlecht plaatste zich donderdag ten nadele van Villarreal voor de kwartfinales van de Conference League. Een stevige stunt van paarswit.

De ontlading en de euforie na de zege op Villarreal was bijzonder groot bij de spelers van RSC Anderlecht. Ook Brian Riemer was duidelijk in zijn nopjes na de kwalificatie voor de kwartfinale. Dit zijn dingen die je niet elk jaar zal meemaken.

Veel tijd om te genieten is er echter niet. Zondag wacht in de Jupiler Pro League opnieuw een cruciaal duel voor de troepen van Riemer. Dan moet er gewonnen worden van OH Leuven om zicht te houden op een plaatsje in de top acht.

Al is het vrijdag vooral uitkijken wat de loting voor de kwartfinale in de Conference League brengt. Een duel met KAA Gent behoort ook tot de mogelijkheden, er is immers geen bescherming om niet tegen elkaar uit te komen.

“Als je bij de laatste acht bent, kun je alleen een sterke ploeg ontmoeten. Het is een eer om in de kwartfinales te staan”, zei Riemer. “Maar als ik mag kiezen, zou ik liever niet tegen Gent spelen. Simpelweg omdat het een beetje eentonig zou zijn, want we spelen elk seizoen tegen Gent in de Jupiler Pro League.”