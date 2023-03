Vanhaezebrouck komt met ferme uitspraak over concurrent en ziet hoe KAA Gent kan profiteren van succes Anderlecht en Union

Drie Belgische teams zaten er nog in de trommels bij de laatste 24 ploegen in Europa. En ondertussen is de loting ook achter de rug.

Hein Vanhaezebrouck moet het met KAA Gent opnemen tegen West Ham United, in een eventuele halve finale wacht Anderlecht of AZ Alkmaar.

De coach van Gent verwacht echter vooral veel van Union SG, dat tegen Leverkusen aan de bak moet: "Alles viel goed voor Union."

Finale voor Union

"Ze mogen in de kwartfinale en in de halve finale als ze doorgaan eerst op verplaatsing spelen. Ik geef ze veel kans om de finale te halen, echt waar."

© photonews

"Bayer Leverkusen is zeker niet beter dan Union Berlin. En die waren kansloos tegen Union, dus ze maken zeker een kans."

Meezitten

"In de halve finales Feyenoord of Roma? Er waren ook zwaardere namen te loten. En toen besefte ik dat het voor ons niet mee zou zitten, want het kan niet voor iedereen meezitten."

En het viel dus wat tegen: eerst thuisspelen tegen een klepper en dan in de volgende ronde mogelijk ook opnieuw thuisspelen. "Tenzij Anderlecht en Union zich allebei plaatsen, want dan is er de regeling om Union in het stadion van Anderlecht te laten spelen."