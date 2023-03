Analyse Net wat Anderlecht nodig had: dit is de grote kwaliteit van Brian Riemer die paars-wit omhoog stuwt

Vergelijk het Anderlecht van voor Nieuwjaar met het Anderlecht van nu en je gaat tot een heel andere conclusie komen. Nochtans zitten ze in de competitie nog steeds in een precaire situatie, maar iedereen gelooft weer in zichzelf. En dat dankzij people manager Brian Riemer.

Felice Mazzu stond kort bij zijn spelers, maar straalde niet naar iedereen hetzelfde geloof uit. Hij kon zijn boodschap ook niet goed overbrengen. Een gebrek aan kennis van de Engelse taal scheidde hem van een deel van zijn groep. Onder Brian Riemer is dat veranderd. De Deen behandelt iedereen - van Refaelov tot Leoni - hetzelfde. Iedereen krijgt na winst dezelfde knuffel, iedereen is mee in het verhaal dat hij wil schrijven. Hij kan het ook zo goed brengen. Iedereen mee in verhaal Kijk een kwartiertje naar hoe Riemer staat te dansen, springen en schreeuwen aan de zijlijn en je wordt er instant gelukkig van. Zo is hij ook op training: volledig toegewijd. Iedereen weet ook dat er op elk moment een beroep op hen kan gedaan worden. Behalve derde doelman Colin Coosemans heeft Riemer ook al zijn hele groep gebruikt in de 17 matchen dat hij Anderlecht onder zijn hoede heeft. 24 spelers opgesteld. Arnstad, Stroeykens, N'Diaye... ze zijn blij met hun speelkansen. 't Zijn drie jongens die anders komende zomer wel eens andere opties hadden bekeken. Iedereen akkoord Riemer heeft de gave om heel zijn groep op dezelfde lijn te krijgen. Een people manager zoals Anderlecht er één nodig had. Het is ook een kwaliteit dat niemand binnen de club commentaar heeft op de coach. We kennen andere tijden waarbij de medewerkers meewarig met het hoofd schudden als de hoofdcoach genoemd werd. Als Riemer zijn aanpak werkt op de lange termijn kan Anderlecht wel eens een trainer beet hebben die hen terug kan brengen naar hun oude status. Er is nog veel werk en dus heeft hij tijd nodig.





