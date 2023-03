Brian Riemer spreekt duidelijke taal over Anderlechtspelers in nationale ploeg

Het zijn hoogdagen voor Brian Riemer bij RSC Anderlecht. De Deen tilt de ploeg naar een hoger niveau.

Het mag duidelijk zijn dat Anderlecht opnieuw leeft. De voorbije weken pakte Brian Riemer in de Jupiler Pro League de nodige punten, waardoor play-off 2 plots weer heel erg dichtbij is. In de laatste wedstrijden van de reguliere competitie moet de achtste plaats gepakt worden.

Ook in Europa gaat het paarswit voor de wind. De formatie van Riemer plaatste zich ten nadele van de Spaanse topclub Villarreal voor de kwartfinale van de Conference League. Daarin wacht met het Nederlandse AZ Alkmaar een haalbare tegenstander.

Coach Riemer zag ook de selectie van Jan Vertonghen en Zeno Debast voor de Rode Duivels, de eerste selectie van Bart Verbruggen voor het Nederlands elftal en de de terugkeer van Anders Dreyer bij Denemarken.

“Ze hebben hun selectie verdiend. België, Nederland en Denemarken zijn grote voetballanden in Europa”, vertelt hij op de website van de club. “Het is een bewijs van de kwaliteit en het talent van onze ploeg. Het is ook een mooi compliment voor de club om op dat niveau erkend te worden. Het is iets waar we erg trots op mogen zijn.”