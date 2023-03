Zorgen om Gaëtan Coucke bij KV Mechelen: hij staat niet in doel tegen Union

Gaëtan Coucke staat niet in doel tegen Union. Hij heeft op training een vingerblessure opgelopen.

Voor de wedstrijd viel het meteen op. Gaëtan Coucke stond niet in de basisopstelling, maar wel Yannick Thoelen. Een gedwongen beslissing.

Coucke had op training zijn vinger gebroken en zal dus enige tijd uit zijn. Thoelen zal zo enige tijd in doel staan, maar ook zonder die blessure zou Thoelen in doel gestaan hebben.

"Ik had Thoelen nog 2 wedstrijden beloofd om in doel te staan", vertelde trainer Steven Defour voor de wedstrijd aan Eleven Sports. "Dat komt omdat Coucke al beide wedstrijden in de halve finales van de beker had gespeeld. Dus Thoelen had nog enkele wedstrijden te goed.