Anderlecht, Cercle Brugge, Union en Kortrijk hofleveranciers in Team van de week Speeldag 30

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Hervé Koffi van Charleroi. Ook Verbruggen en Nardi waren van waarde voor hun team, maar de impact van Koffi in de driepunter op Charleroi was misschien alles bij elkaar zelfs nog het grootst.

Verdediging

Achterin kiezen we voor Watanabe van Kortrijk, die de spitsen van Club Brugge makkelijk aan de praat hield. Hij wordt geflankeerd door Zeno Debast en een alweer erg sterk acterende Jan Vertonghen bij RSC Anderlecht.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we voor Teddy Teuma, de draaischijf van Union SG die zijn match bekroonde met een doelpunt. Kadri deed hetzelfde voor KV Kortrijk, terwijl Francis Abu het zowel defensief als offensief prima deed bij Cercle Brugge en Lapoussin ook weer heerste op de flanken. Hij scoorde in zijn 100e wedstrijd.

Aanval

In de aanval kiezen we voor mannen die voor statistieken zorgden: Bruno (2 goals) was van waarde voor STVV, Ueda maakte een belangrijke goal voor Cercle Brugge en Ndour maakte een heel belangrijke voor Zulte Waregem.

Dat levert dan onderstaand elftal op: