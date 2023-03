Mike Trésor bij de Rode Duivels: maar wie hou je dan uit de selectie?

De afgelopen dagen was er veel te doen over de 1e selectie van de Rode Duivels onder bondscoach Domenico Tedesco. Vooral RC Genk uitte zijn ongenoegen. De niet-selectie van Bryan Heynen en vooral Mike Trésor vonden ze onterecht, maar wie zou Trésor bij een selectie dan achter zich houden?

Iedereen keek een week eerder uit naar de 1e selectie van Domenico Tedesco als bondscoach van de Rode Duivels. Bij RC Genk zorgde dat voor heel veel frustraties. Bryan Heynen werd niet geselecteerd en er was vooral om de niet-selectie van Mike Trésor veel te doen. Wie zou Trésor, als iedereen fit is, achter zich laten? Van de huidige generatie is dat momenteel niemand.

Wie goed kijkt naar de selectie ziet dat elke positie dubbelbezet is en sommige spelers kunnen op meerdere posities uit de voeten, wat voor Trésor extra nadelig is. Dit seizoen speelt Trésor vooral als linksbuiten en zou dan Leandro Trossard, Yannick Carrasco en Jérémy Doku achter zich moeten laten.

STERKERE COMPETITIES

Dat zal heel moeilijk zijn, want Trossard speelt bij Arsenal aan de top in de Premier League. Carrasco doet dat bij Atletico Madrid in La Liga en Doku speelt bij Rennes die bovenin in de Ligue 1 meedraait. Dat is nog altijd een ander niveau waar Trésor speelt. RC Genk staat wel aan kop in de Jupiler Pro League, maar dat is niet te vergelijken met Engeland, Spanje of Frankrijk.

Ook kan Trésor zeker ook als aanvallende middenvelder uit de voeten, maar daar heeft hij concurrentie van Kevin De Bruyne en Charles De Ketelaere. Die laatste speelt niet veel en haalt geen hoog niveau dit seizoen, maar hij speelt nog altijd in de Serie A en kan veel opsteken van zijn ploegmaats bij AC Milan. Ook wordt De Ketelaere door velen nog altijd als een heel groot talent gezien. Daarnaast kan Trossard ook altijd op die positie spelen.

BOEMERANG

"We gaan onze samenwerking met de voetbalbond moeten herzien", klonk het ook bij Genk. Die uitspraak kan enkele dagen later al als een boemerang terug in hun gezicht gekomen zijn. Doku was al niet fit en moest definitief geblesseerd afhaken. Trésor leek dan de logische vervanger, maar Tedesco koos voor de jongere Johan Bakayoko.

Al is de keuze voor Bakayoko niet zo onlogisch. Hij is de jongste maanden zich in de kijker aan het spelen en speelde al 24 wedstrijden voor PSV, zowel nationaal als Europees. Daarin scoorde hij 7 keer en gaf hij 3 assists. Ook zat daar een belangrijke Europese goal tegen Bodö/Glimt bij. Zo klinkt de keuze voor Bakayoko al veel logischer en op termijn kan hij misschien wel een vaste waarde binnen de selectie worden.

TOEKOMST?

Anderzijds is het nog altijd perfect mogelijk dat Trésor in de toekomst wel nog opgeroepen wordt. Het kan zijn dat Tedesco tijdens deze interlandbreak niet tevreden is over een speler die op dezelfde positie als Trésor speelt. Zo kan hij zeker nog in aanmerking komen.

Ook moet Trésor zijn huidige niveau aanhouden, want als die naar beneden gaat, zal hij ook snel gepasseerd worden. Of Trésor krikt zijn niveau nog wat verder op, gaat naar het buitenland en kan zich zo nog verder verbeteren. Op die manier kan hij Trossard, Carrasco, Doku en anderen overvleugelen. Al zal de toekomst dat moeten uitwijzen.