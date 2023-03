Aimé Anthuenis vindt dat er nog een derde Genkenaar een selectie voor de Rode Duivels verdient

Er is al wat commotie geweest over de niet selectie van Brain Heynen en Mike Trésor, maar volgens de ex-Racing Genk coach wordt er nog één Genkenaar over het hoofd gezien.

Bij Gazet van Antwerpen gaf Aimé Anthuenis een blik op de selectie van de Rode Duivels. Hij zou zelfs niet veel anders hebben gedaan. Al vindt hij wel dat er een aantal Genkenaars een selectie hadden mogen krijgen. “Ja Heynen en Trésor moesten erbij. Dat zeg ik als objectieve waarnemer en niet als ex-coach van Genk. Het voorbije jaar hebben die twee jongens enorm veel progressie gemaakt. Heynen is bovendien aanvoerder van de ploeg. Ik had hem meegenomen in de plaats van Praet. Trésor had erbij gekund in de plaats van Meunier bijvoorbeeld", geeft hij zijn mening over de twee opvallendste afwezigen. Anthuenis heeft nog een derde naam van Racing Genk die erbij had moeten zijn. "En dan vergeten we Maarten Vandevoordt nog. Een van onze meest beloftevolle doelmannen”, geeft hij een verrassende derde naam.