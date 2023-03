Jacky Mathijssen legt uit waarom hij in de tribune zat tijdens match Jonge Duivels

Jacky Mathijssen is de trainer van de nationale U21. Op het oefenkamp in Spanje zat hij echter niet op de bank bij de Jonge Duivels.

De Jonge Duivels zijn met een fel gewijzigde ploeg op oefenstage in Spanje. Vrijdag speelden ze in een eerste oefenwedstrijd 0-0 gelijk tegen Tsjechië. Opvallend was dat trainer Jacky Mathijssen niet op de bank, maar in de tribune zat.

Het ging alleszins niet om een schorsing of zo, maar hij gaf heel doelbewust de coaching door aan assistent Thomas Buffel. “Een beloning voor Thomas, omdat hij deze week zijn Pro License-diploma haalde”, liet Mathijssen weten aan Het Belang van Limburg.

Midden de tweede helft werden de Tsjechen herleid tot zijn tienen, maar dat zorgde niet voor uitgespeelde kansen voor de Belgen. “Dit was vooral een goede les voor ons. Wij speelden een veel properder voetbal dan onze tegenstander, maar dan moeten wij leren dezelfde duelkracht en intensiteit te brengen.”

Maandag is Japan de volgende tegenstander van Jacky Mathijssen en de Jonge Duivels.