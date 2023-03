Mathijssen komt opnieuw met enkele verrassingen bij de Jonge Duivels

Maandag spelen de Jonge Duivels in Pinatar in Spanje hun tweede oefenwedstrijd. Het is een voorbereiding op het EK U21 van deze zomer. Japan is de tegenstander.

Vrijdag speelden de Jonge Duivels van Jacky Mathijssen nog 0-0 gelijk tegen Tsjechië. “Het is normaal dat we niet de kwaliteit en automatismen van andere wedstrijden vinden”, zegt Mathijssen tijdens zijn voorbeschouwende persconferentie.

“De spelers hebben ook gevoeld hoe het is om een internationale wedstrijd te spelen tegen een zware tegenstander. Ze beseffen dat als het spel niet snel of correct genoeg is, ze meer duels, meer tweede ballen moeten winnen dan normaal.”

Japan wordt een moeilijke opdracht. “Hun spelers geven nooit op, op welke positie dan ook. We zullen veel vrijheid geven, zoals we altijd doen voor een vriendschappelijke wedstrijd, en dan zullen we de spelers confronteren met wat er is gebeurd.”

Ook nu zal Mathijssen in de tribune plaatsnemen. Hij laat assistent Olivier Deschacht langs de lijn coachen. En er zijn nog verrassingen. “Normaal gesproken staat Senne Lammens onder de lat, terwijl Yorbe Vertessen fit is om aan de wedstrijd te beginnen, maar we zullen geen risico's nemen.”