Voormalig RC Genk-trainer spreekt zich uit over Mangala, de verrassing van Tedesco: "Geen Onana of Fellaini, maar..."

Surprise du chef. Als de prestatie van één Rode Duivel onder Tedesco als een verrassing komt, dan is het misschien wel die van Orel Mangala.

Opvallend hoe de speler van Nottingham Forest zijn mannetje stond bij de interland van de Rode Duivels in en tegen Duitsland. Hannes Wolf, trainer van RC Genk in 2019 en 2020, valt niet meteen van zijn stoel door wat Mangala nu laat zien.

Wolf werkte al met hem samen in Duitsland. "Ik zag Orel voor het eerst aan het werk in 2015 op het EK U17. Ik was toen jeugdtrainer in Dortmund. Ik was meteen gecharmeerd en heb zijn naam opgeschreven. Toen bleek dat er een mogelijkheid was om hem naar Dortmund te halen, hebben we niet getwijfeld."

In de wedstrijd Duitsland - België van voorbije zondag was Mangala hem dus ook opgevallen. "Ik was echt trots om te zien hoe goed hij het deed. In mijn ogen kan hij elke speelstijl aan - zowel op 6 als op 8. Met zijn techniek is hij een speler die het spel kan bepalen."

Al is er op het middenveld uiteraard ook fysieke kracht nodig. "Het is geen Onana of Fellaini, maar hij heeft genoeg verdedigende kwaliteiten om te knokken op het middenveld. Jullie kennen hem misschien minder, maar ik ben al héél lang overtuigd van de kwaliteiten van Orel."