AA Gent krijgt nog peulschil voor Ngadeu, Vanhaezebrouck zal balen

KAA Gent liet gisteren Michael Ngadeu naar China vertrekken. Veel keuze hadden ze daarbij niet. Hein Vanhaezebrouck zal het vandaag op zijn persconferentie ook wel aangeven, maar hij zal er niet minder om balen.

Ngadeu was HVH zijn beste en belangrijkste verdediger. In volle strijd om de vierde plek is het natuurlijk een aderlating om net die man te verliezen. Maar Ngadeu was einde contract en wou zelf absoluut vertrekken gezien hij er nog een financiële slag kon slaan die Gent niet kon evenaren.

Gent kan er wel financieel nog wat door uitsparen. Veel kregen ze niet meer voor de 31-jarige verdediger. Maar samen met zijn loon zou het hen toch nog een miljoen moeten opleveren. Al zal Vanhaezebrouck daar niet echt blij mee zijn moesten ze toch nog naast play-off 1 grijpen.