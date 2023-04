Anderlecht kan héél goede zaken doen: 'Ook deze twee grootmachten melden zich... en misschien kan Verbruggen zelfs nog een seizoen in België blijven'

Vincent Kompany wil Bart Verbruggen naar Burnley FC halen. Het lijkt ondertussen al een zekerheid dat RSC Anderlecht langs de kassa zal passeren. Er is namelijk nog meer concrete interesse voor de doelman.

We schreven gisteren al dat Burnley FC zeventien miljoen euro wil betalen om Bart Verbruggen los te weken bij RSC Anderlecht. Dat kan u HIER nog eens nalezen. Maar er is meer interesse uit de Premier League.

Liverpool FC en Manchester United werden al op de geruchtenmolen gespot, maar volgens The Sun mag paars-wit zich eerstdaags aan een telefoontje verwachten van beide Engelse grootmachten.

Liverpool denkt stilaan aan de opvolging van Alisson Becker, terwijl Manchester United op zoek is naar een vervanger voor David De Gea. Maar het is vooral de interesse van The Reds die héél interessant kan zijn voor Anderlecht.

Verkopen én meteen opnieuw huren?

Becker heeft immers nog een contract tot medio 2027 op Anfield Road. Liverpool wil echter al anticiperen door Verbruggen deze zomer al in te lijven. Al staat niets een uitleenbeurt naar pakweg… Anderlecht in de weg.