Volgens Calvin Stengs is dit de sleutel tot de positieve sfeer bij Antwerp

Met de bekerfinale in het vooruitzicht en de kwalificatie voor de Champions Play-Off is Antwerp aan een sterk seizoen bezig. Calvin Stengs heeft hiervoor de sleutel gevonden.

Het Antwerp onder Mark Van Bommel is op dreef. De finale van de Croky Cup en kwalificatie voor de Champions Play-Off zijn al binnen. Nu is het tijd om te oogsten. Eén van de spelers die in het oog springen is Calvin Stengs. De Nederlandse aanvaller die wordt gehuurd van het Franse Nice weet wat de ploeg sterk maakt.

"Het siert onze ploeg dat we altijd weer de juiste focus vinden. De groep is gedreven en vormt een hechte eenheid", vertelde Stengs over de sterkte van het team aan Het Laatste Nieuws. "Kleine dingen, zoals samen Call of Duty spelen op de PlayStation, dragen bij tot een positieve sfeer. Op één of andere manier helpt ons dat ook op het veld", zei de Nederlandse middenvelder.