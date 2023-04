De onwaarschijnlijke held van zaterdagavond: Anderlecht, Cercle en Westerlo zullen gevloekt hebben

Meer onverwacht kan een held niet worden. Een 34-jarige verdediger die in de laatste seconden van een match de bal van buiten de zestien in de bovenhoek krult en daarmee de wedstrijd wint.

Het was zaterdagavond gegeven aan Damien Marcq, die Charleroi de zege bezorgde tegen Zulte Waregem en daarmee de West-Vlamingen zo goed als zeker tot degradatie veroordeelde. Maar ook Anderlecht, Cercle en Anderlecht onder druk zette...

"Zijn goal is ongelooflijk. Ik vertelde hem direct na de wedstrijd dat respectvolle en eerlijke mensen altijd worden beloond", aldus Felice Mazzu. "Hij is 34 jaar oud, speelde niet aan het begin van het seizoen en kwam terug en gaf altijd zijn best op training."

Marcq zelf liep natuurlijk op wolkjes. "We hebben niet opgegeven, zoals we de voorbije weken altijd deden. We voelen dat de dingen in ons voordeel keren, maar we hebben onze situatie nog niet in handen. Wat we doen is goed, maar niet genoeg."

Uitgerekend tegen zijn ex-club Zulte Waregem scoorde hij zijn mooiste uit zijn carrière. "Toen het laatste fluitsignaal klonk, wist ik dat ik ze misschien had begraven. Ik hoop dat ze de nodige middelen zullen vinden om zichzelf te redden. Voor mij is het een enorme vreugde, maar vooral een zeer grote collectieve vreugde. De sterren van het voetbal hebben voor mij in de rij gestaan ​​in dit tweede deel van het seizoen."