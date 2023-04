De zeer indrukwekkende statistiek van Bart Verbruggen

RSC Anderlecht speelde gelijk tegen Westerlo en mocht daarvoor opnieuw vooral zijn doelman Bart Verbruggen danken.

Als RSC Anderlecht dit seizoen nog play-off 2 speelt, dan zal het zijn doelman een flinke bos bloemen mogen kopen.

Sinds Verbruggen in doel staat bij paars-wit zet hij er echt wel hele mooie cijfers neer, in alle competities overigens.

© photonews

In Europa zorgde hij voor kwalificatie tegen Villarreal en was hij al meermaals genomineerd als speler van de speeldag in de Conference League.

En ook in de competitie laat hij dus fabelachtige dingen zien, het was in het 0-0 gelijkspel tegen Westerlo opnieuw niet anders.

Maandje propere lakens

Straffer zelfs: Verbrugge incasseerde al een maand geen doelpunten meer voor Anderlecht. Tegen Cercle Brugge en in Leuven werd met 2-0 gewonnen, tegen Villarreal en Eupen met 0-1.

Sinds de 1-1 tegen Villarreal in de Conference League houdt Verbruggen zijn netten dus proper - indrukwekkend.