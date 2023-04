Oogst in beste coëfficiëntenseizoen ooit voor Belgische clubs gaat door... En volgende week kan er nog een héél grote slag geslagen worden

Dit hebben we nog nooit meegemaakt, letterlijk! De Belgische clubs zijn bezig om de UEFA-coëfficiënt zo op te krikken dat we er nog voor jaren van gaan kunnen profiteren. Nu al zitten we aan het hoogste aantal punten ooit.

Dat was voorheen het seizoen 2016-2017 toen we 12.500 punten verzamelden. Na de twee gelijke spelen (Union en Gent) en de winst van Anderlecht gisteren staan we nu op 14.200 punten. Daarmee zijn we van de dertiende naar de achtste plaats gestegen.

En is de kampioen van volgend seizoen ook zeker van rechtstreekse deelname aan de Champions League. Die van dit seizoen zal nog voorrondes moeten spelen. De voorsprong op Schotland, Oostenrijk en Servië is zo nog gegroeid en ze zullten topseizoenen moeten spelen om ons in te halen.

Volgende week staat er trouwens nog een heel belangrijke speeldag op het programma. Indien de drie clubs zich kwalificeren voor de halve finales kunnen er nog 2.800 punten bijgeschreven worden. Ongezien! Daarbij moet ook wel Club Brugge vernoemd worden die in de poulefases van de Champions League ook enorm veel punten veroverden.