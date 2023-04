KAA Gent speelt dag later dan Club Brugge op levensbelangrijke speeldag: "Of dat een voordeel is?"

Nog twee speeldagen in de Jupiler Pro League. Ook de strijd om plek vier en play-off zou nog wel eens heel belangrijk kunnen worden.

Hugo Cuypers trekt met KAA Gent naar 'zijn' Mechelen, waar hij vorig jaar helemaal aan de oppervlakte kwam.

Dit seizoen is hij nog beter bezig: "Het is altijd leuk om in Mechelen te gaan spelen, want ik ken er natuurlijk nog veel volk. Met een aantal spelers heb ik nog regelmatig eens contact."

Hugo Cuypers

Voor Gent staat er meer op het spel dan voor Mechelen op speeldag 33. "Maar het blijft een verraderlijke match", weten ze bij de Buffalo's.

Voordeel

Een goede zaak doen in de strijd om play-off 1? Bij Gent willen ze sowieso van eigen sterkte uitgaan en dus winnen.

"Of het een voordeel is dat Club Brugge zaterdag al speelt en wij zondag? Als ze niet winnen, dan is dat een voordeel. En anders niet."