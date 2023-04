Tedesco komt terug op kritiek van KRC Genk en zegt waarom Trésor er niet bij was

Heel KRC Genk stond bij de eerste selectie van Domenico Tedesco als bondscoach van de Rode Duivels op hun achterste poten.

Voor de Limburgers kon het niet dat Bryan Heynen en Mike Trésor geen deel uitmaakten van de selectie bij de Rode Duivels. Head of Football Dimitri de Condé dreigde zelfs om de relatie met de voetbalbond te herzien.

Domenico Tedesco denkt er nog altijd het zijne van. “Voor mij is het debat voorbij. De trainers hebben dagelijks contact met hun spelers, ze denken dat ze de kwaliteiten hebben om opgeroepen te worden”, klinkt het in La Capitale.

Over Trésor is Tedesco heel erg duidelijk. “Ik moet een team samenstellen en de spelers vergelijken. De concurrenten van Mike Trésor zijn bijvoorbeeld Leandro Trossard, die voorop loopt bij Arsenal en die bijna elke wedstrijd scoort of een assist uitdeelt, en Yannick Carrasco, die momenteel op een ongelooflijk niveau zit.”

Toch laat Tedesco een opening voor Trésor wat betreft de selectie van juni voor de nieuwe interlandperiode. Misschien kunnen de topwedstrijden in de play-offs ervoor zorgen dat Trésor zich meer in de kijker speelt en de bondscoach hem dan wel selecteert.