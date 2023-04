Alles voor de fans? Opgepast: play-offs beginnen sneller dan je zou denken

Dit weekend weten we welke vier ploegen play-off 1 spelen en welke vier ploegen play-off 2 spelen. En dan kunnen we richting play-offs kijken.

Volgend weekend is er de bekerfinale, daarna kunnen we rustig beginnen aan de play-offs? Neen, vergeet het maar.

De play-offs beginnen al in het weekend van 28 april. De kalender zal bekendgemaakt worden na speeldag 34, op zondagavond omstreeks 21.15 uur.

© photonews

Nu zullen er in functie van festiviteiten in diverse steden al bepaalde data vastliggen voor thuiswedstrijden en uitwedstrijden, doordat er maar acht ploegen betrokken zijn moet de kalender vrij snel gemaakt kunnen worden.

De eerste wedstrijd kan al vallen op vrijdag 28 april. En wat dan met de bekerfinale en Antwerp dat die bekerfinale speelt?

Kalender

Wel: Antwerp zal zijn eerste wedstrijd in de play-offs afwerken in de midweek na de bekerfinale, op woensdag 3 of donderdag 4 mei.

De Champions Play Off worden gespeeld op: