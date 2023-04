Columnist windt er geen doekjes om over Vertonghen: "Domme keuze van Riemer"

Anderlecht werd donderdagavond uitgeschakeld na strafschoppen door het Nederlandse AZ in de kwartfinale van de Conference League.

Na amper 13 minuten was de 2-0-bonus uit de heenwedstrijd al opgesoupeerd. AZ kreeg nog een resem aan kansen, maar het bleef overall op 2-2 steken. Een succes op zich voor paarswit, dat het nog een kans kreeg op strafschoppen.

Daarin liep het echter al meteen fout. Kapitein Jan Vertonghen miste de eerste. “Ik vind het oprecht dom dat Jan Vertonghen de eerste nam”, zegt Nico Dijkshoorn in Het Nieuwsblad. Hij heeft een Hollands verleden. Jan Vertonghen wordt in Alkmaar gezien als de voetballer die voor de gezworen vijand, Ajax in Amsterdam, voetbalde.”

Dat Vertonghen zijn verantwoordelijkheid als kapitein nam tot daar aan toe, maar het was aan de trainer van Anderlecht om dat aan te voelen. “Riemer had op basis van dat verleden nooit de erfelijk belaste Vertonghen als eerste een strafschop moeten laten nemen”, is Dijkshoorn heel erg duidelijk.

Dijkshoorn vond AZ nu ook niet het wereldelftal dat iedereen er nu voor maakt. “Nu is Anderlecht voor de zoveelste keer het pispaaltje en, veel erger, denken ze hier in Nederland en dan heel specifiek in Alkmaar dat ze het Moderne Voetbal hebben uitgevonden. De waarheid is natuurlijk dat er, door beide teams, rampzalig slecht werd gevoetbald.”