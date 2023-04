Geen medelijden met KAA Gent: "Tijd om het nodige te doen"

KAA Gent verspeelde zondag een uitgelezen kans om eindelijk play-off 1 te spelen. Het ging in de Ghelamco Arena de boot in tegen het al veroordeelde KV Oostende.

De druk zat op de ketel, maar uiteindelijk werd KAA Gent de pineut van het weekend. Met een duel tegen KV Oostende dat de voorbije twee weken negen goals tegen kreeg en zelf niet wist te scoren kreeg het de kans om het af te maken. Maar dat gebeurde niet.

“Je kan niet anders dan concluderen dan dat ze het vergooiden. In om het even welke sport moet je er staan op het moment van de waarheid, maar Gent gaf niet thuis. Dan verdien je je plek in de Champions' play-offs niet”, is Marc Degryse heel erg streng in Het Laatste Nieuws.

Excuses zijn er niet volgens de analist. Met de middelen die de club heeft moet het zich gewoon kwalificeren voor play-off 1. Hugo Cuypers miste de kans van de vroege voorsprong, wat het scenario ideaal kon maken.

“Het is nu het derde jaar op rij dat Gent de Champions' play-offs niet haalt. Elke keer moeten ze heel het seizoen achtervolgen. Nu die inhaalrace eindelijk voorbij was en ze hun lot in eigen handen hadden, verspeelden ze het toch nog - aan de top hoort dat niet.”

En dus moet KAA Gent volgens Degryse de juiste conclusies trekken na dit debacle. Vooral het feit dat aartsvijand nummer één Club Brugge hen dat ticket voor de Champions’ play-offs afsnoepte moet in de Ghelamco Arena heel hard pijn doen.