Voormalig wereldster over succes van Kompany als coach: "Geen twijfel, hij wordt één van de beste ter wereld"

Vincent Kompany moet nog steeds de titel pakken met Burnley, maar niemand twijfelt eraan dat het gaat gebeuren. Zijn voormalige ploegmaat bij Manchester City, Kolo Touré, zag het al lang aankomen dat Kompany ging slagen.

Touré kent hem door en door. Hij zag hem groeien bij City en weet wat hij ervoor doet. "Eigenlijk mag het niet verrassen, als je ziet hoeveel Vincent ermee bezig is", klinkt het in HLN. "Er waren mensen die dachten dat deze stap te vroeg kwam in zijn carrière, maar in mijn ogen bestond er geen twijfel over dat hij zou slagen."

Kompany bouwde gestaag aan de speelwijze van Burnley. "Zijn seizoensbegin was niet slecht, maar ook niet spectaculair. Pas na een tijdje zag je het resultaat. Hard werk, dedication en kwaliteit. Hij wordt één van de beste coaches ter wereld, no doubt."

Net als elke ploegmaat waar Kompany ooit mee speelde, kent Touré zijn leiderscapaciteiten. "Vincent had een goeie attitude en kwam letterlijk met elke speler of staflid goed overweg. Hij wist hoe hij iedereen individueel moest aanpakken en motiveren. Die aanvoerdersband had hij daar eigenlijk niet voor nodig."