Franky Van Der Elst duidelijk: "Daarover moet Club Brugge zich zorgen maken tegen Genk"

Zondagmiddag staan KRC Genk en Club Brugge tegenover elkaar. Meteen een heel cruciaal duel voor beide ploegen in de play-offs.

Club Brugge en KRC Genk spelen zondagmiddag tegen elkaar de openingswedstrijd van de Champions’ Play-Offs. Voor de Limburgers kan een nederlaag al meteen het einde van de titeldroom betekenen.

Club Brugge kan vrank en vrij spelen. De ploeg van Rik De Mil heeft niks meer te verliezen. Integendeel zelfs. Analist Franky Van Der Elst schat de kansen van blauwzwart hoog in, al moeten ze met één iets ook opletten.

“Club Brugge moet zich vooral zorgen maken over vrije trappen van de zijkant”, zegt Van der Elst aan Het Nieuwsblad. “Trésor heeft een goeie trap en geeft die ballen met een geweldige curve. Dat maakt het moeilijk voor de keeper om de bal te plukken.”

Iets waar Club Brugge zich beter aan aanpast. “Dan denk ik dat het beter is de verdedigers lager te zetten. Dat is makkelijker om een bal aan te vallen. Dit is iets waar Club Brugge niet te licht mag overstappen.”

Genk scoorde dit seizoen al 25 keer op een stilstaande fase en is daarmee de beste club uit de Jupiler Pro League op dat vlak.