Ferran Jutgla begrijpt het niet bij Club Brugge: "Geen enkele trainer heeft dat geprobeerd"

Ferran Jutgla nam een vliegende start bij Club Brugge. Dat was echter snel weer voorbij, waardoor ook hij het moeilijk had dit seizoen.

Jutgla verdween onder Scott Parker helemaal uit beeld bij Club Brugge. Ook nu loopt het voor hem nog altijd niet zoals hij het graag zou willen zien, al is het vertrouwen onder Rik De Mil wel heel wat groter.

Toch is er iets dat de Spanjaard dwarszit. “Wat mij betreft had ik sámen met Roman Yaremchuk kunnen spelen, wat aanvankelijk de bedoeling was. Geen idee waarom nog geen enkele trainer dat heeft uitgeprobeerd”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Jutgla beseft dat het voor hem geen al te best seizoen werd. “Ik moet ook in eigen boezem kijken. Ik heb dit seizoen te veel kansen gemist. Best frustrerend. Ik had nu topschutter kunnen zijn, maar oké. Als ik eerlijk ben, speel ik liever kampioen.”

Het is ook uitkijken of Jutgla ook volgend seizoen bij blauwzwart speelt, al heeft hij nog een contract voor vier seizoenen. Voor hem is het simpel. “Zodra ik hier geen vertrouwen meer zou voelen, ben ik weg, maar dat is nu geen issue.”