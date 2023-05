Het zotste moet nog komen: 'Gheysens is wachten op Tribune 2 beu en... denkt eraan om meteen nieuw stadion te bouwen voor Antwerp'

Antwerp FC heeft de Beker van België op zak en gaat de komende weken op zoek naar een eerste landstitel sinds 1957. Al heeft Paul Gheysens nog (steeds) andere ambities met het stamnummer één.

Onder het voorzitterschap van Paul Gheysens onderging de Bosuil een ware metamorfose. Enig probleem: Tribune 2. De voorzitter van de Great Old wil bouwen, maar de gronden zijn nog steeds eigendom van de familie Mintjens. En ook de gebouwen op die grond worden in 2052 eigendom van diezelfde familie.

Het Antwerps stadsbestuur probeert de impasse al maandenlang te doorbreken, maar veel resultaat is er niet. Het Nieuwsblad weet dat Gheysens in een nieuw onderhoud heeft aangedrongen op een oplossing.

Voetbalhemel mét nieuw stadion

Meer zelfs: indien er geen oplossing komt is zelfs een volledig nieuwe voetbaltempel op een andere locatie een optie voor de bouwheer. Het is duidelijk: Gheysens wil met Antwerp de voetbalhemel bestormen. En de eigenaar van het stamnummer één weet héél goed dat een stadion in dat verhaal cruciaal is.