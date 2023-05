Straf! Union kondigt partnership aan met één van de grootsten op aarde (En Union doet weer een enorme geste naar de fans)

Union SG heeft voor volgend seizoen een nieuwe kledingsponsor. En niet zomaar één. Het gaat om Nike, één van de grootste spelers ter wereld.

Het toont aan dat Union in sneltempo naam voor zichzelf aan het maken is, want Nike gaat niet met iedereen in zee. In België is dat enkel Genk tot nu toe. Maar de Brusselaars krijgen blijkbaar wel een gepersonaliseerd shirt, terwijl de Limburgers jaarlijks uit de catalogus moeten kiezen.

De prestaties van Union en de samenwerking met zusterclub Brighton heeft hen op de kaart gezet. "Met Union Soixante hadden we dit seizoen de laagste prijzen voor een wedstrijdshirt van alle Belgische clubs, en dat trof een snaar bij onze fans", verklaart vice voorzitter Alex Munzio.

"We zullen daarom de aankoopprijs voor een replica Union Nike shirt beperken. Een shirt zonder bedrukking kost in onze (online)shop niet meer dan 70 euro en behoort daarmee nog steeds tot de laagste prijsklasse in de Jupiler Pro League.”