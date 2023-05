Sven Jaecques (Antwerp) heeft overduidelijke titelfavoriet én spreekt uit wanneer het seizoen van The Great Old geslaagd is

Na de bekerfinale ging de focus van alle spelers van Antwerp meteen naar de play-offs. De beker is immers een heel leuke prijs, maar ze hebben hun zinnen gezet op meer.

In Extra Time kreeg CEO Sven Jaecques dan ook de vraag of het seizoen geslaagd zou zijn als Antwerp nu derde eindigt. "(lange twijfel) Het zou half geslaagd zijn", gaf hij toe. "Het Europese parcours is ontgoochelend geweest. Als we de poulefase van de Europa League hadden gehaald, was het wel geslaagd bij een derde plaats."

Maar nu moet er dus naar de dubbel gereikt worden. "Het zou jammer zijn dat met wat we nu aan het neerzetten zijn, om dat niet af te maken", knikte Jaecques.

Hij schuift Antwerp wel niet als titelfavoriet naar voor. En ook Genk niet. Wel tegenstander van woensdag, Union. "Ze zijn twee jaar op rij zo stabiel in alle competities. Vorig jaar werden ze kampioen van de reguliere competitie met een straat voorsprong en nu halen ze evenveel punten. En dat Europees parcours was zo knap. Zij zijn volgens mij de absolute topfavoriet."