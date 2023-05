Johan Boskamp ziet het straf veranderen: "Van geen cent meer naar helemaal The King"

Royal Antwerp FC pakte zondag de beker. Het is uitkijken of The Great Old dit seizoen de dubbel kan pakken.

Het moest niet eens diep gaan zondag tegen KV Mechelen. Royal Antwerp FC was duidelijk een maatje te groot voor zijn tegenstander in de bekerfinale. De bekerwinst doet smaken naar meer. De titel zit er zeker ook nog in. Met dank aan Marc Overmars die als sportief directeur een mooie lijn uitzette. “Marc Overmars kreeg carte blanche van de voorzitter en stelde niet teleur. De Nederlanders die hij naar België haalde, met Janssen op kop, pikten de draad weer op”, zegt Johan Boskamp aan Het Nieuwsblad. Want het zag er toch eventjes anders uit voor Van Bommel, toen er te vaak punten verloren werden. Niet met fantastisch voetbal, maar wel met een grote dosis efficiëntie wist Royal Antwerp FC zich weer helemaal in de titelstrijd te knokken. “Twee maanden geleden, toen de achterstand op Genk meer dan tien punten bedroeg, gaf ik geen cent meer voor de titel. En kijk nu. 't Zou een unicum zijn, voor Antwerp. En pakt hij de dubbel, dan is Markie helemaal The King.”





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Union SG - Antwerp nu live op Voetbalkrant.com.