Mark Van Bommel onthult de échte oorzaak waarom Antwerp meespeelt voor de titel

Antwerp won zijn eerste wedstrijd in de Champions' Play-offs van Union met 0-2 en sluipt zo dichter bij de leider KRC Genk. Antwerp-coach Mark Van Bommel zag dat het bij de Great Old tactisch goed stond en zo weinig weg gaf tegen Union.

Calvin Stengs ontbrak bij Antwerp met een lichte blessure, maar dat verzwakte Antwerp allerminst. Op het middenveld maakte OHL-huurling Mandela Keita wederom indruk en scoorde ook. Bij de Great Old hopen ze nog altijd om de verdedigende middenvelder volgend seizoen aan boord te houden.

In een interview aan Het Nieuwsblad had Antwerp-coach Van Bommel veel lof voor zijn middenveld, dat zeer goed speelde. "Ik ben wel heel erg blij met de variatie op ons middenveld. Wie er ook speelt, iedereen weet wat hij moet doen en er is altijd een surplus aan individuele kwaliteit", vertelde Nederlander.

Straks weer leider?

Mocht Antwerp op de volgende speeldag winnen tegen Genk dan komt het aan kop in de Champions' Play-offs. De coach van Antwerp wou hier niet veel over kwijt, maar beaamde de stelling wel.

"Theoretisch kan het inderdaad". Na de winst in de bekerfinale en de eerste wedstrijd in de play-offs zet Antwerp zijn ambitie kracht bij om de titel te veroveren en zijn ze zeker een waardige concurrent voor Genk en Union.