'Ploegen staan in de rij voor sterkhouder van Antwerp, waardoor transfer heel dichtbij komt'

Royal Antwerp FC speelt een fantastisch seizoen bij elkaar. Dat levert echter ook aanbiedingen op voor enkele sterkhouders.

Royal Antwerp FC heeft de beker al op zak en het gaat nu ook op zoek naar de landstitel. Verschillende spelers staan in binnen- en buitenland in the picture, waardoor een transfer elke dag een stapje dichterbij komt.

Dat geldt niet in het minst voor doelman Jean Butez. Tegen Union SG pakte hij al zijn twintigste clean sheet van het seizoen. Meer dan de helft van zijn gespeelde matchen wist de Fransman de nul te houden.

Afgelopen zomer dwong hij op de Bosuil nog een nieuw contract af, aan verbeterde voorwaarden, maar volgens Het Laatste Nieuws is het niet uitgesloten dat hij deze zomer toch al voor een nieuwe uitdaging kiest.

Volgens de krant staan ploegen uit Engeland, Spanje, Duitsland en Frankrijk in de rij voor de Franse doelman van The Great Old.