Rik De Mil is niet alleen met het Europese ticket tevreden: "Ik zie nog altijd het vuur"

Club Brugge staat momenteel laatste in play-off 1, maar Rik De Mil wil graag weg van die plaats. Hij wil naast de zekerheid over Europees voetbal graag zo hoog mogelijk eindigen.

Door de bekerwinst van Antwerp zijn alle ploegen in play-off 1 zeker van Europees voetbal. Zo zullen KRC Genk, Antwerp, Union en Club Brugge volgend jaar al sowieso op de Europese velden te zien zijn.

Natuurlijk zijn ze met dat Europese ticket tevreden bij Club, maar hij trainer Rik De Mil wil graag meer. "We willen graag nog voor Union eindigen", vertelde hij op een persconferentie. Momenteel is het verschil 8 punten tussen beide clubs. "Daardoor is de match van zaterdag zeer belangrijk voor ons en we willen zo hoog mogelijk eindigen."

Ook bij de spelersgroep zijn ze niet tevreden met de huidige 4e plaats. "Op training zie ik het vuur in de ploeg en de wil om te winnen, is er", ging De Mil verder. "De spelers willen zich tegenover de fans bewijzen."