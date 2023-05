Overmars vergelijkt Antwerp-talent met... twee van de allergrootsten ooit

Marc Overmars heeft als voetballer ook wel wat watertjes doorzwommen en staat dus in een goeie positie om toptalent te vergelijken. Voor Arthur Vermeeren heeft hij dan ook grote woorden van lof.

"Het is altijd gevaarlijk om te vergelijken, maar als ik Arthur zie voetballen, denk ik: hij kan zo tussen Xavi en Iniesta staan", zegt hij in HLN. "Ik heb Iniesta zien opgroeien bij Barcelona - ik zat naast hem in de kleedkamer. Wel, Arthur is net zo intelligent - hij pikt het op en doet er iets mee."

Vermeeren is een seizoen tijd één van de grootste beloften van het Belgisch voetbal geworden. "Ik heb geen schrik als hij de bal krijgt, want in negen van de tien keer doet hij er iets goeds mee. In een team zoek je altijd naar veiligheid en vertrouwelijkheid. Arthur heeft dat talent."

Dat er twee Nederlanders aan het roer staan op de Bosuil heeft ook wel iets te maken met de ontwikkeling van jong talent. "Ja. Ik denk niet dat jongens als Kobe (Corbanie, red.) of Zeno (Van Den Bosch, red.) anders zo snel een kans zouden hebben gekregen. Of dat Arthur (Vermeeren, red.) meteen vast in de ploeg had gestaan."