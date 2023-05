Gert Verheyen velt zijn oordeel over de twee strafschoppen van Antwerp

Royal Antwerp FC kreeg in de eerste helft twee strafschoppen. Analist Gert Verheyen gaf bij Eleven Sports zijn mening.

De eerste strafschop kwam er nadat Mujaid Sadick een fout maakte op Vincent Janssens. Een vrije trap oordeelde de scheidsrechter, maar de VAR maakte er een strafschop van. De Nederlander trapte die zelf, maar Maarten Vandevoordt pakte hem.

Een terechte strafschop vond Gert Verheyen, ondanks het protest van de Genkse aanhang. Het lijkt op de beelden op de lijn te gebeuren en op de lijn is penalty oordeelde de analist.

Net voor de rust kwam er een tweede strafschop na handspel van Bryan Heynen. Toby Alderweireld scoorde in tegenstelling tot Vincent Janssen wel, waardoor er bij 1-1 gerust werd.

Ook dat noemde Verheyen een correcte strafschop. “De arm was boven het lichaam. Als de scheids niet fluit, dan is het een clear error. Ook dit was wel degelijk een penalty”, klonk het duidelijk.