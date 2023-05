Analist zag vertwijfeling bij Hans Vanaken: "Zit met heel veel vragen"

Hans Vanaken gaf dit seizoen geregeld al een ongeïnteresseerde indruk. Analist Alexandre Teklak geeft de nodige uitleg.

Heel veel mensen verwijten Hans Vanaken dit seizoen om geregeld ongeïnteresseerd erbij te lopen tijdens de matchen van Club Brugge. Volgens Alexandre Teklak is dat niet de juiste perceptie.

“Het gaat hem meer over frustratie en nervositeit”, stelt de analist in La Dernière Heure. “Hij forceerde dingen en wilde overal tegelijk zijn. Hij wou tonen dat hij de leider is, maar deed dat niet op de juiste manier.”

Teklak merkt op dat Vanaken de speler van Club Brugge is die de meeste kilometers aflegt in een wedstrijd. “Hij wil gewoon meer, maar de ploeg zakt weg. Daarom lijkt men zich af te vragen of hij wel geconcentreerd is.”

Volgens Teklak zit Vanaken met heel veel vragen. “Hoe zit het met de toekomst van Club Brugge? Hoe loopt de relatie tussen Verhaeghe en Mannaert? Dat zijn allemaal dingen waar men vragen bij stelt.”