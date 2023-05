Club Brugge hofleverancier: dit zijn de duurste potentiële transfers in Jupiler Pro League, met ook een paar grote verrassingen

Het is zou wel eens een pittige transferzomer kunnen worden. De transferwaardes lijken alvast bepaald.

Mogelijk komen er een aantal nieuwe transferrecords bij diverse clubs in de Belgische competitie, want er wordt geaasd op heel wat toppers.

Noa Lang, Gift Orban, Victor Boniface, ... Noem de grote namen maar op. En dat kan veel miljoenen opleveren.

Het CIES heeft alvast een aantal dingen op een rijtje gezet qua transferwaardes die bepaalde spelers zouden kunnen opleveren.

Zeno Debast, Yari Verschaeren en Noa Lang zijn de drie duurste vogels die meer dan twintig miljoen euro zouden kunnen opleveren.

Meer dan vijftien miljoen euro

Zeven spelers kunnen meer dan vijftien miljoen euro opleveren. Daarbij ook een paar verrassingen toch wel alles bij elkaar.

Abakar Sylla is er onder meer bij, hij is natuurlijk nog jong. En Anders Dreyer van Anderlecht is ook een opvallende naam.